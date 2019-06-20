Gençlik kampları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Gençlik Kampları, okulların tatile girmesiyle başladı.

KOSOVALI ÖĞRENCİLER DE KAMPTA

Çeşitli illerden 14-15 yaş grubu öğrencilerin katılımıyla başlayan kampta, 11 Kosovalı öğrenci de yer alıyor. Öğrenciler, gençlik liderleri öncülüğünde paintball, futbol, yüzme, eskrim, masatenisi, voleybol, basketbol, okçuluk, bilardo, langırt, sokak oyunları, halkoyunları, el sanatları, müzik, kaya tırmanma, mini golf gibi etkinliklerin yanı sıra Manisa'nın tarihi mekanlarını gezerek, unutulmaz bir kamp dönemi geçiriyorlar. Gençlik kamplarına bu yıl ilk kez eskrim dahil edildi. Antrenör İpek İrem Ülkü tarafından öğrencilere eskrim eğitimi verildi.

ÖZTÜRK: "YAKLAŞIK 2 BİN GENCİ AĞIRLAYACAĞIZ"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, gençlik kamplarının, gençlerin yoğun eğitim-öğretim yılı sonrası yorgunluklarını atmaları, farklı illerden bir araya gelerek 'Bir Kardeşlik İklimi' oluşturmaları, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerle, gezilerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Kırkağaç Şehzadeler Gençlik Kampımızda bu yaz 11 farklı dönemde yaklaşık 2 bin genci ağırlayacağız. Kampımızda konaklama alanı olarak 4'er kişilik 40 adet bungalov, 4'er kişilik 16 adet yatakhane, toplantı salonu, havuz ile aktivite alanları bulunuyor. Kamp yapmak her gencimizin hakkı. Onlara en iyi ortamı sunmak görevimiz. Gençlerimizin daha donanımlı, geleceğe çok daha güçlü hazırlanmalarını hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu projeler, tesislerle yatırımlar gençlerimize vermiş olduğu önemi ve değeri gösteriyor" dedi.

ÖĞRENCİLER: "BURASI EVİMİZ GİBİ"

Manisa'da çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen öğrenciler ise, "Burada bulunmak bizim için paha biçilmez bir fırsat. Burayı çok beğendik ve herkese tavsiye ediyoruz. Evimiz gibi. Mükemmel bir doğa var. Bizim için her şey düşünülmüş. Yeni arkadaşlıklar edindik. Bakış açılarımız genişledi. Birbirimizin kültürünü öğrendik. Hep birlikte hareket ediyoruz. Bizim için ilerde çok özel anılar olacak. Bize bu imkanları sunduğu için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz" dediler.