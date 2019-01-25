Son Dakika Haberleri: Gençlik Kampları Erciyes'te Devam Ediyor

Gençlik Kampları Erciyes'te Devam Ediyor

31 dakika önce

Erciyes Kamp Eğitim Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, okulların tatile girmesi ile başlatılan Gençlik Kamplarında gençleri ağırlıyor.

Gençlik Kampları Erciyes'te Devam Ediyor, System.String[]
Erciyes Kamp Eğitim Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, okulların tatile girmesi ile başlatılan Gençlik Kamplarında gençleri ağırlıyor.

Ankara'dan Süleyman Demirel Anadolu Lisesinden 20 öğrenci ve 2 öğretmenin katıldığı Gençlik Kampında lise son sınıf öğrencisi olan gençler, 4 gün boyunca, kayak eğitiminden okçuluğa farklı alanlarda eğitim alma imkanı bulacak. Gençler, sınav hazırlık döneminde hem stres atacak hem de Erciyes'in keyfini çıkaracak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

Süleyman Demirel, Ankara, Erciyes, Spor
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