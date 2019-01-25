Gençlik Kampları Erciyes'te Devam Ediyor
31 dakika önce
Erciyes Kamp Eğitim Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, okulların tatile girmesi ile başlatılan Gençlik Kamplarında gençleri ağırlıyor.
Erciyes
Kamp Eğitim Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, okulların tatile girmesi ile başlatılan Gençlik Kamplarında gençleri ağırlıyor. Ankara
'dan Süleyman Demirel
Anadolu Lisesinden 20 öğrenci ve 2 öğretmenin katıldığı Gençlik Kampında lise son sınıf öğrencisi olan gençler, 4 gün boyunca, kayak eğitiminden okçuluğa farklı alanlarda eğitim alma imkanı bulacak. Gençler, sınav hazırlık döneminde hem stres atacak hem de Erciyes'in keyfini çıkaracak. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:29 Kaynak: İHA
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