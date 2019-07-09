Son Dakika Haberleri: Gençlik kamplarında coşku sürüyor
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Gençlik kamplarında coşku sürüyor

2 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '2019 Gençlik Kampları' yoğun bir katılımla coşku içinde sürüyor.

Gençlik kamplarında coşku sürüyor, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '2019 Gençlik Kampları' yoğun bir katılımla coşku içinde sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve yaz tatilinde yoğun ilgi gören '2019 Gençlik Kampları' Gemlik Karacaali Deniz Kampı ve Kestel Alaçam İzcilik Kampı olmak üzere iki farklı kapsamda gençleri ağırlamaya devam ediyor.

Gençlerin doğa ve sporla iç içe zaman geçirmesine fırsat veren yaz kampları, 11 ile 13 yaşlar arası gençler için 6'şar gün halinde planlandı. Gemlik Karacaali Deniz Kampı, 4'ü erkek ve 6'sı kız kampı olmak üzere toplam 10 dönem olarak planlandı. Gemlik Karacaali'deki tesiste üçüncü dönem tamamlanırken, katılımcılara için temel afet eğitimi, oryantring, okçuluk, kano eğitimi, yüzme, canlı langırt, badminton, bisiklet, açık hava sineması, bocce, basketbol, müzik, dart, masa tenisi, mangala, satranç, plaj voleybolu ve plaj futbolu etkinlikleri düzenlendi.

Kestel Alaçam İzcilik Kampı'nda da 11 ile 17 yaş arası gençler, 6'şar gün halinde kalıyor ve burada ise 7'i erkek ve 4'ü kız olmak üzere toplam 11 dönem olarak planlandı. Her dönemde 130 kişinin katılacağı kamptan yaz boyunca bin 430 genç faydalanacak. Burada da katılımcılara dağcılık, temel afet eğitimi, oryantring, okçuluk, ebru, badminton, at binme, bisiklet, atıcılık, resim, müzik, dart ve gece yürüyüşleri gibi etkinlikleri gerçekleştiriliyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:23 Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel, Gemlik, Güncel
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