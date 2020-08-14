Gençlik kamplarında eğlenceli etkinliklerle stres atıyorlar - Son Dakika

Gençlik kamplarında eğlenceli etkinliklerle stres atıyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı spor eğitmenleri gençlik kamplarındaki misafirlere eğlenceli spor egzersizleri yaptırıyor.

Gençlik kamplarında eğlenceli etkinliklerle stres atıyorlar, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı spor eğitmenleri gençlik kamplarındaki misafirlere eğlenceli spor egzersizleri yaptırıyor.

Kocaeli'de gençlerin vazgeçilmez mekanlarından olan Diriliş Gençlik Kampları ve Kandıra Gençlik Kampları'nda misafirlerle yakından ilgilenen spor eğitmenleri, boş vakitlerde ise sağlık için spor yaptırıyor. Özelikle pandemi süresince yoğun tempo ile çalışan sağlık personellerinin katılım gösterdiği faaliyetler, misafirler tarafından oldukça ilgi görüyor.

"Sağlık İçin Spor" sloganıyla yürütülen farklı branşlardaki faaliyetler hem eğlenceli etkinliklerin hem de sağlıklı bir organizasyon yapılmasını sağlıyor. Kamplarda sağlık personellerine sunulan branşlar; geleneksel çocuk oyunları, bocce, dart, masa tenisi, satranç, badminton, step aeorobik, eğlenceli atletizm, crossfit, futbol, voleybol, ayak tenisi, drama ve savunma sanatlarından oluşuyor.

Samanlı Dağları'nın eteğinde bin 200 rakıma sahip Aytepe Yaylası'nda kurulan ve Türkiye'nin en önemli gençlik kamp merkezlerinden biri olan Diriliş Gençlik Kampları'nın eşsiz doğal güzellikleri ve temiz hava sahası eşliğinde yapılan sportif faaliyetler, insan sağlığına da iyi geliyor. Geniş vadiler, kanyonlar ve yürüyüş parkurları kamplarda mevcutken yapılan faaliyetlerle misafirler stres atıyor. Kandıra'dan Karadeniz sahillerine uzanan Kandıra Gençlik Kampları da eşsiz güzellikleriyle misafirlerine farklı konseptler sunuyor.

Kamp merkezinde sunulan faaliyetler diğer merkezlere örnek teşkil ediyor. Kamplarda zaman geçiren misafirler yapılan sportif faaliyetlerden ve hizmetten dolayı başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi BaşkanıTahir Büyükakın olmak üzere yetkililere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getiriyor. Kamplarda ayrıca değerler eğitimi çerçevesinde misafirler; paylaşmak, birliktelik, dostluk, sevgi ve saygı gibi önemli kavramlarını, eğlenerek yaptıkları aktivitelerle daha fazla kavramış oluyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 12:24

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gençlik kamplarında eğlenceli etkinliklerle stres atıyorlar - Son Dakika
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