Son Dakika Haberleri: Gençlik kamplarında ilk kafile yola çıktı
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Gençlik kamplarında ilk kafile yola çıktı

36 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Kamplarının 2019 yaz dönemi başladı.

Gençlik kamplarında ilk kafile yola çıktı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Kamplarının 2019 yaz dönemi başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerin yazları dolu dolu geçirmesi amacıyla her yıl düzenlenen Gençlik Kampları Etkinliği kapsamında Kayseri Gençlik Merkezi olarak ilk kafile olan 14 - 15 Yaş Kız kafilesinde 44 genç Manisa Şehzadeler Kampına yolcu edildi.

Kampa katılan gençler, Okçuluk, Matrak, Sokak Oyunları, Spor Faaliyetleri, Geziler, El Sanatları, Deniz ve Havuz Etkinliği, Dağ Bisikleti, Tırmanma Duvarı, Tiyatro ve Müzik Etkinlikleri ile eğlenceli bir hafta geçirecekler. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:07 Kaynak: İHA
Genç, Kayseri, Spor
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