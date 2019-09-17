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Gençlik Karavanı Kıranardı Ortaokulu'nda

37 dakika önce

Kayseri Akademi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülen "Gençlik Karavanı" Mobil Gençlik Merkezi projesi okulların açılmasıyla ilk faaliyetini Kıranardı İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirdi.

Gençlik Karavanı Kıranardı Ortaokulu'nda, System.String[]

Kayseri Akademi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tarafından yürütülen "Gençlik Karavanı" Mobil Gençlik Merkezi projesi okulların açılmasıyla ilk faaliyetini Kıranardı İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirdi.


Proje kapsamında Kayseri Gençlik Merkezinde gönüllülük faaliyetlerine katılan gençlerimizin oluşturduğu ekip Kıranardı İlk ve Ortaokuluna giderek Muharrem ayının bereketini yaşatmak amacıyla aşure dağıtımı gerçekleştirdi.


Gönüllü gençlerimiz ayrıca öğrenciler ile Dart, Voleybol, Yöresel Oyunlar gibi etkinlikler düzenleyerek eğlenceli vakit geçirdiler.


Öğrencilerin oldukça keyif aldığı program minik öğrencilere hediye dağıtılması ile son buldu. - KAYSERİ

Kıranardı, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:23 Kaynak: İHA
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