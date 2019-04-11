Son Dakika Haberleri: Gençlik Karavanı Şeyh Şaban İlkokulu'nda

Gençlik Karavanı Şeyh Şaban İlkokulu'nda

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayseri Gençlik Merkezimiz "Gençlik Karavanı Mobil Gençlik Merkezi" projesi kapsamında İncesu İlçesine bağlı Şeyh Şaban Köyü İlk Okuluna gitti.

Gençlik Karavanı Şeyh Şaban İlkokulu'nda, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayseri Gençlik Merkezimiz "Gençlik Karavanı Mobil Gençlik Merkezi" projesi kapsamında İncesu İlçesine bağlı Şeyh Şaban Köyü İlk Okuluna gitti.

Gençlik Merkezi Liderleri ve gönüllü gençlerimiz Şeyh Şaban İlk Okulunda öğrenim gören 28 öğrenci ile birlikte Dart, Mangala, Satranç, Matrak, Langırt, Futbol, Voleybol ve çeşitli sokak oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Minik öğrencilerin oldukça keyif aldığı ve eğlendiği program Öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesi ile son buldu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:30 Kaynak: İHA
voleybol, Futbol, İncesu, Kayseri, Spor
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