Gençlik Karavanı Şeyh Şaban İlkokulu'nda

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayseri Gençlik Merkezimiz "Gençlik Karavanı Mobil Gençlik Merkezi" projesi kapsamında İncesu İlçesine bağlı Şeyh Şaban Köyü İlk Okuluna gitti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayseri Gençlik Merkezimiz "Gençlik Karavanı Mobil Gençlik Merkezi" projesi kapsamında İncesu İlçesine bağlı Şeyh Şaban Köyü İlk Okuluna gitti.



Gençlik Merkezi Liderleri ve gönüllü gençlerimiz Şeyh Şaban İlk Okulunda öğrenim gören 28 öğrenci ile birlikte Dart, Mangala, Satranç, Matrak, Langırt, Futbol, Voleybol ve çeşitli sokak oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.



Minik öğrencilerin oldukça keyif aldığı ve eğlendiği program Öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesi ile son buldu. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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