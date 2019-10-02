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Gençlik Kolları Başkanı Harmancı Gençlerle İstişare Toplantısını Yaptı

1 saat önce

Ak Parti Yeşilhisar Gençlik Kolları Başkan Samet Harmancı Başkanlığında haftalık istişare toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Gençlik Kolları Başkanı Harmancı Gençlerle İstişare Toplantısını Yaptı, System.String[]

Ak Parti Yeşilhisar Gençlik Kolları Başkan Samet Harmancı Başkanlığında haftalık istişare toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleşti.


Toplantıya Ak Parti Yeşilhisar Gençlik Kolları Başkanı Samet Harmancı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Ak Parti Yeşilhisar Gençlik Kolları Başkanı Samet Harmancı"Gençlik Kolları olarak haftalık olağan istişare toplantımızı yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Alınan kararlar Yeşilhisar'ımız için hayırlara vesile olsun. Bu davaya gönül verip toplantımıza iştirak eden bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. "dedi - KAYSERİ

Yeşilhisar, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
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