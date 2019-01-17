Gençlik Kolları Başkanlığına Mustafa Yalçın Atandı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanlığına Mustafa Yalçın'ın atandığını duyurdu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanlığına Mustafa Yalçın'ın atandığını duyurdu.



Geçtiğimiz günlerde Oğuz Mutlu'nun istifasıyla boşalan AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Mustafa Yalçın'ın atandığını duyuran Başkan Dağtekin, "İl gençlik kolları başkanlığımıza atanan Mustafa Yalçın kardeşimize başarılar diliyorum. Adıyaman gençliğine örnek bir ağabeylik yapmak temennisiyle Rabbim yardımcısı olsun. İl teşkilatı olarak gençlerimizden büyük bir güç alıyoruz. 31 Mart mahalli idareler seçimlerine hazırlandığımız şu günlerde teşkilatımızın yönetim organlarının önemi bir kat daha artıyor. Bu süreçte gençlik kollarımıza büyük görevler düşmekte. İnanıyorum ki atanan yeni başkanımız Mustafa Yalçın, AK Parti'nin Adıyaman'da şahlanması ve yükselmesi için büyük gayretleri olacaktır. Gençlik kolları başkanlığına atanan Mustafa Yalçın kardeşimizin de bu bilinçle gençliğin bayrağını en üst yerlere çıkaracağından şüphemiz yoktur. Bu vesile 3 yıl gibi süre partimizin gençlik kolları başkanlığı görevini yürüten Oğuz Mutlu'ya teşekkür ediyor bayrağı devralan atanan Mustafa Yalçın kardeşimi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Antalya ve İzmir'i Birbirine Bağlayacak Projeyi Açıkladı

Tek Bir Şartı Var! Sicilya'da 1 Dolara Ev Almak Mümkün

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'den Tekrar Aday Olmak İçin CHP'ye Başvurdu