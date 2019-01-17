Son Dakika Haberleri: Gençlik Kolları Başkanlığına Mustafa Yalçın Atandı

Gençlik Kolları Başkanlığına Mustafa Yalçın Atandı

1 saat önce

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanlığına Mustafa Yalçın'ın atandığını duyurdu.

Gençlik Kolları Başkanlığına Mustafa Yalçın Atandı, System.String[]
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanlığına Mustafa Yalçın'ın atandığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Oğuz Mutlu'nun istifasıyla boşalan AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Mustafa Yalçın'ın atandığını duyuran Başkan Dağtekin, "İl gençlik kolları başkanlığımıza atanan Mustafa Yalçın kardeşimize başarılar diliyorum. Adıyaman gençliğine örnek bir ağabeylik yapmak temennisiyle Rabbim yardımcısı olsun. İl teşkilatı olarak gençlerimizden büyük bir güç alıyoruz. 31 Mart mahalli idareler seçimlerine hazırlandığımız şu günlerde teşkilatımızın yönetim organlarının önemi bir kat daha artıyor. Bu süreçte gençlik kollarımıza büyük görevler düşmekte. İnanıyorum ki atanan yeni başkanımız Mustafa Yalçın, AK Parti'nin Adıyaman'da şahlanması ve yükselmesi için büyük gayretleri olacaktır. Gençlik kolları başkanlığına atanan Mustafa Yalçın kardeşimizin de bu bilinçle gençliğin bayrağını en üst yerlere çıkaracağından şüphemiz yoktur. Bu vesile 3 yıl gibi süre partimizin gençlik kolları başkanlığı görevini yürüten Oğuz Mutlu'ya teşekkür ediyor bayrağı devralan atanan Mustafa Yalçın kardeşimi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:08 Kaynak: İHA

Adıyaman, Mustafa Yalçın, Güncel
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