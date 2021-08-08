Üye Girişi
Gençlik kolları, genç sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi - Son Dakika

Gençlik kolları, genç sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi

08.08.2021 16:07
Gençlik kolları, genç sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından genç sivil toplum kuruluşları buluşma toplantısı düzenlendi.

AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından genç sivil toplum kuruluşları buluşma toplantısı düzenlendi.

Türkiye Petrollerinde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve çok sayıda genç STK temsilcisi katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajların verildiği toplantıda Adıyaman için ve Türkiye için daha iyi nelerin yapılabilirliği konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, "Bugün siyasi kimliklerimizi bir tarafa bırakarak sevdamız Adıyaman sloganıyla başlatmış olduğumuz bu toplantımıza görüyorum ki bütün STK temsilcilerimiz eksiksiz katılım sağlamış. Bu durum beni canı gönülden mutlu etti. Unutmayalım ki aile devlettir, devlet geniş bir ailedir. Bizler ailemiz için, gençliğimiz için mahallemiz, semtimiz, Adıyaman ve Türkiye'miz için ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak inanın o kadar başarılı ve huzur dolu oluruz. Bugün bir kardeşiniz olarak buradayım. Sizlerin fikir ve düşünceleri bizler için önemli. Beraber oturup, beraber düşünelim, Adıyaman için, Türkiye için ve gençlerimiz için neler yapabiliriz bunu konuşalım. Sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "Bizler sizin için yapmak zorundayız, çünkü bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Sizlerdeki o heyecanı, o aşkı görünce çok mutlu oldum. Bu ülkenin geleceği sizlerle daha çok parlak olacak ama bunu sadece söylemekle olmaz. Malumunuz şuan tüm dünyadaki felaketleri görüyorsunuz. Bu felaketlerin sebebi bizleriz, insanoğlu. İnsanoğlunun aç gözlülüğüdür, tüketici kimliğidir. Halbuki bizim kavim medeniyetimiz, bizim kültürümüz üreten, fedakarlık yapan kültürdür. Ama şuan maalesef kapitalizmin nefisle beraber baş başa vermesiyle birlikte ortaya çıkan korkunç bir tüketim kültürü mevcuttur. ve bu tüketim kültürü de maalesef başımıza felaketlerin gelmesine neden oluyor. Dünyanın bir çok yerinde bir tarafta sel, bir tarafta kuraklık var, savaşlar var. Maalesef hepsi insan oğlunun aç gözlülüğünden kaynaklanıyor. Bizim her canlıya nezaket, her cansıza da özen göstermemiz gerekiyor. İlimle her şey daha güzel olacak, bilgi topluluğuyla olacak ve sizler üreten bir toplum olacaksınız. En büyük zenginlik ilimdir ve bilimdir. Bu toplantının düzenlenmesinde Mevlüt Kuştepe ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Dağtekin ise konuşmasında, " Gençleri bir arada görmek bizleri mutlu etti. Mevlüt başkanıma böyle bir güzel organizasyonu yaptığı için öncelikle teşekkür ediyorum. Bizler hep birlikte mücadele verirken bu mücadeleyi nesilden nesile aktarmamız lazım. Oda sizlersiniz. Her birimiz aslında kendimizi bu davanın vazgeçilmezleri olarak görmek mecburiyetindeyiz. Bence burada bir kayıp yaşıyoruz. Modern bir çağda doğduk eyvallah, modern çağda yaşıyoruz eyvallah. Ama bizler Müslüman'ız, bizler sorumluyuz ama bizler hesap vereceğiz, her birimizin mutlaka bu hesaba uygun bir hayat yaşaması lazım. Özelikle de Müslümanların şuan ki çıkmazlarından biri de çok söylemde bulunması. Eylemi azaltması, bu söylemler, çok konuşmalar, çok dillendirmek aslında çokta fayda getirmiyor. Bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz makamda eğer siz bu söylemleri Allah için bir fiil yerine getiriyorsanız o zaman bu söylem söylemdir. Ama bunları hep başkasına devredip elbet birileri yapar, elbet birileri bunu yerine getirir diyorsanız bu dava hep Allah korusun inanç değerlerimizde Yahudilik, Hristiyanlık devrini doldurdu, hükmü kalktı diye Allah İslam'ı gönderdi. Ama halen biz bunun gerisinde kalabiliriz" diye konuşarak, İslam'dan örnekler vererek daha çok çalışılması gerektiğini vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından kahvaltıya geçildi. - ADIYAMAN

Gençlik kolları, genç sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi
Gençlik kolları, genç sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi
Gençlik kolları, genç sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi
Gençlik kolları, genç sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi

Sivil Toplum Kuruluşları, AK Parti, Adıyaman, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gençlik kolları, genç sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı 16:29 Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı Tecavüzcülerinin serbest kalmasına dayanamayan 18 yaşındaki genç kız intihar etti 16:08 Tecavüzcülerinin serbest kalmasına dayanamayan 18 yaşındaki genç kız intihar etti Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan 15:48 Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan
Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın 15:04 Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak 14:05 Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı 13:18 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 12:55 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş 11:17 CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş

Son Dakika Haberleri
16:29 Anlam verilemeyen kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu
16:28 Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı
16:07 Tecavüzcülerinin serbest kalmasına dayanamayan 18 yaşındaki genç kız intihar etti
16:02 Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor
15:47 Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan
15:07 Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket
15:03 Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın
14:49 İzmir'de korkunç ölüm! 21 yaşındaki Şenay erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında vuruldu
14:47 Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti
14:04 Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak
Anlam verilemeyen kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu Anlam verilemeyen kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu         
16:30
Arkadaşını kurtardı, kendisi kayboldu! ''Sel geliyor'' uyarısı yapan işçi, girdiği mağaradan çıkamadı Arkadaşını kurtardı, kendisi kayboldu! ''Sel geliyor'' uyarısı yapan işçi, girdiği mağaradan çıkamadı         
16:11
Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor         
16:03
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu         
14:21
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı         
13:31
Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı         
13:08
Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış         
11:40
Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti         
10:55
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı         
16:32
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 16:51:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik kolları, genç sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement