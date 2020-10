Gençlik kollarında görev değişimi - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı'nın 6. Olağan Kongresi yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi ve tek listeyle gerçekleşen seçimde, yeni başkan Ali Armağan Çakan oldu.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Edremit İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı'nın 6. Olağan Kongresi'nde, mevcut başkan Süleyman Şentürk, gençlik kolları başkanlığı görevini, uzun yıllar partinin çeşitli kademelerinde görev yapan Ali Armağan Çakan'a devir etti.

Oluşturulan divan kurulu önderliğinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan kongreye, AK Partili Balıkesir Milletvekilleri Dr. Mustafa Canbey ve Belgin Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Furkan Leventoğlu, AK Parti Gençlik MKYK Üyeleri Şuay Nilhan Açıkalın ve Pırıl Özçelik, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı M. Zahid Bayram, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meral Cengiz, geçmiş dönem Edremit Belediye Başkanı Yunus Bozbey, AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının yönetim kurulu üyeleri, AK Partili Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediye Meclisi Üyeleri, parti üyeleri ile davetliler katıldı.

Edremit Gençlik Kolları Teşkilatı Başkanı Süleyman Şentürk, görevi devir etmeden önce, teşkilatında önceki dönemlerde gençlik kolları başkanlığı yapanlara teşekkür plaketleri takdim etti. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Furkan Leventoğlu da hizmetlerinden dolayı, AK Parti Edremit İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdüren Süleyman Şentürk'e teşekkür plaketi verdi. Açık oylama usulü ile gerçekleşen seçimde, divan başkanlığına tek liste olarak teslim edilen Ali Armağan Çakan'ın listesi oylandı. Çakan'ın listesi, oy birliği ile kabul gördü ve kongreyi ayakta takip eden AK Gençler, yeni başkanlarını meşaleler yakıp tezahüratlarla karşıladı.

Protokol mensupları, yaptıkları konuşmalarda genç siyasilerin artması gerektiğine dikkat çekerek, eski başkan Şentürk'e teşekkür etti ve yeni başkan Çakan'a hayırlı olsun dileklerini iletti. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ise yaptığı konuşmada, "Kongreler siyasi partilerinin kan değişimi yaptığı yerlerdir. Biz burada bir dava yarışındayız. Bayrağı daha da ileriye taşımak üzere yeni bir kardeşimiz göreve gelmek üzere. Bu zamana kadar AK Partimize hizmet etmiş, Edremit ilçemize hizmet etmiş başta geçmiş dönem gençlik kollarımız başkanlarımız, yürütme kurulu üyeleri yönetim kurulu üyeleri olmak üzere her birine hassaten saygılarımı şükranlarımı sunuyorum. İnanarak çıktığımız bu yolda ben de 2002 yılında partimizin gençlik kolları yönetiminde görev yaptım ve 2003-2010 yılları arasında gençlik kolları başkanlığı görevini yürüttüm. Gençlerimiz geleceğimizdir. Her fırsatta gençlerimize öncelik tanımalı, inandıkları yolda yürümeleri için önlerini açmalıyız" diyerek sözlerini sürdürdü.

Konuşmasını sürdüren Ekrem Umutlu, "Kurulduğu günden bu güne AK Parti genç nesillere ayrı bir önem göstermiş ve bu ehemmiyetini sürdürmektedir. Partimiz, gerçekleştirdiği farklı etkinliklerle gençlerimizi siyasete hazırlarken, hazır duruma gelenleri de gençlik kollarımızda görevlendirme çabasını sürdürmektedir. Bu vesile ile genç siyasetçilerin önünü açan Partimizin Kurucusu, Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu gün itibari ile görevi devralacak ve 2023 seçimlerine Edremit'i hazırlayacak olan gençlik kollarının yeni ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Çiçeği burnunda Gençlik Kolları Başkanı Ali Armağan Çakan da, "2001 yılından bu yana umutla, azimle, aşkla, iradeyle davasına sahip çıkarak bu gençlik tarih yazacak diyerek gençliği her zaman önde görmek isteyen bir liderin çağrısıyla bir araya gelerek bu salonu dolduran tüm genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. AK Parti gençliği bir davanın cephe savunucularıdır. Bizler bu davanın içerisinde yoğrulurken kendimize şu doğruları düstur edindik; Bu davada ben yoktur, biz vardır. Bu davanın her bir ferdi ülkesine, milletine ve davasına aidiyet duyandır. Bu davanın her bir ferdi. Bu toprakların hamuruyla yoğrulmuş kültürü ve inancının gerektirdiği şekilde yetişmiş bir gençliktir. Aynı zamanda AK Parti gençliği kafirin karşısında Elif gibi dimdik, Allah'a karşı Vav gibi eğilen bir gençliktir" şeklinde cümleler kurdu.

Konuşmasıyla dikkat çeken Armağan Çakan, sözlerini, "Her oluşum önündeki engelleri zorlukları ve barikatları aşma konusunda kendisine bir örnek seçer. Kendisine rol model olarak bir lider belirler ki, bu yüzden bizler çok şanslı bir gençliğiz. Çünkü kader bizlere sadece Türkiye'de bulunan gençlerin değil tüm dünya gençliğinin örnek alacağı bir lider karşımıza çıkardı. ve bu lider bugün sadece Türkiye halkının değil, tüm dünyadaki mazlum halkların lideri olarak bizlere yol göstermektedir. ve bu liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz kendimizi Cumhurbaşkanımızın öğrencisi olarak addediyor ve onun önderliğinde yenilenen yönetim kadrolarımızla 2023 ve 2071 hedeflerimize doğru var gücümüzle gece gündüz demeden ilk günkü gibi beraber ıslanmak için yağan yağmurda yürüyeceğiz" şeklinde cümlelerle sonlandırdı.

Kongrenin sonunda, gençlik kollarının yeni yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı ve hatıra fotoğrafları çekildi. - BALIKESİR