Son Dakika Haberleri: Gençlik Kollarından Başkan Bozkurt'a Ziyaret

Gençlik Kollarından Başkan Bozkurt'a Ziyaret

16 dakika önce

AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeleri, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Gençlik Kollarından Başkan Bozkurt'a Ziyaret, System.String[]
AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeleri, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya ve beraberindeki heyet, Başkan Recep Bozkurt'u ziyaret ederek gündem değerlendirmesinde bulundu. Başkan Bozkurt nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletirken heyet de Başkan Bozkurt'a misafirperverliği için şükranlarını sundu.

Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:47 Kaynak: İHA

Selçuk, Şuhut, Recep Bozkurt, Politika
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