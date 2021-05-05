Son Dakika | GENÇLİK KOMİTESİ'YLE LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA UMUT OLUYORLAR - Son Dakika

Son Dakika | GENÇLİK KOMİTESİ'YLE LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA UMUT OLUYORLAR

05.05.2021 09:59

Gelen son dakika haberine göre Bir hastane odasında tedavi görürken LÖSEV ile tanışan Şöhret Baygın, hastalığı atlatan gençlerle oluşturulan Gençlik Komitesi'yle birlikte lösemili çocuklar ve ailelerini hastanede veya evlerinde ziyaret ederek onlara umut olduklarını söyledi.

Bir hastane odasında tedavi görürken LÖSEV ile tanışan Şöhret Baygın, hastalığı atlatan gençlerle oluşturulan Gençlik Komitesi'yle birlikte lösemili çocuklar ve ailelerini hastanede veya evlerinde ziyaret ederek onlara umut olduklarını söyledi.

Lösemi tedavisi devam ettiği sırada LÖSEV ailesinin bir parçası olan 22 yaşındaki şöhret Baygın, hastalığı süresince vakıftan güç ve destek aldığını belirtti. Tedavisi 4 yaşında başlayıp 6 yaşında sona eren Baygın, şimdi Lösemili Çocuklar Vakfı'nda anasınıfı öğretmenliği yapıyor ve Sosyal Aktif İletişim bölümünde çalışıyor. On binlerce lösemili çocuğa umut olan gençlerden biri olan Baygın, 'LÖSEV benim hastalığımda da sağlığımda da her zaman maddi manevi yanımda oldu. En kötü zamanlarımda yanımda bir tek ailem ve o vardı. O yüzden şimdi ben de hastalığı atlatmış bir genç olarak hem LÖSEV'in hem de lösemili gençlerimizin yanındayım ve onlara her zaman umut olacağım' şeklinde konuştu.

'EĞİTİMİME DESTEKLERİ BÜYÜK'

Tedavi sürecinin zor olduğunu anlatan Şöhret Baygın, 'Bir odaya kapalı kaldım ve hayattan bağımsız yaşadım. Ben ve ailem için çok zor bir süreçti. Annem hastanede benim yanımdayken babam dışarıda ilaçlarımı alabilmek için uğraşıyordu. Annem ve babamın morali çok bozuktu fakat bana belli etmemeye çalışırlardı. İşte bu kötü zamanlarda kütüphaneye gidemiyorsun, elinde kitap olmayınca eğitimle ilgili hiçbir şey yapamıyorsun. Bu konuda LÖSEV bana çok yardımcı oldu. Bir gün Sosyal Hizmetteki ablalar yanıma ziyarete geldi ve bana 'neye ihtiyacın var' diye sordular. Annem 'Şöhret'in bilgisayara ihtiyacı var' dediğinde bir haftayı geçmeden bilgisayarım bana ulaştı? dedi.

'BAĞIŞÇILARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM'

LÖSEV'le 6 yaşındayken gezilere gittiğini, hiç görmediği yerleri görebilme şansına ulaştığını söyleyen Baygın, 'Burada çalışıyorum çünkü zamanında LÖSEV benim yanımdaydı şimdi ben de lösemili kardeşlerimin yanında olmak istiyorum' diye konuştu. Baygın, 'LÖSEV benim için hayat, yaşam ve mutluluktur. O maddi ve manevi olarak yanımızda olduğu sürece hiçbir sıkıntımız yok' diyerek bağışçılara teşekkür etti.

'BEN DE İYİLEŞİP SİZİN YANINIZDA OLACAĞIM'

Gençlik komitesinin 200'den fazla toplu kişiden oluştuğunu belirten Baygın, bu komiteyle lösemililere hastane ve ev ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi. Baygın, 'Bizi görünce 'benim çocuğum da iyileşip sizin gibi okuyacak mı, LÖSEV'de çalışabilecek mi diyen anneler oluyor. Hem annelere hem gençlere umut oluyoruz. Benim yaşımda olup bizi gören genç hastalar da motive oluyor. 'Ben de iyileşeceğim, bir gün sizin yanınızda olacağım diyebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | GENÇLİK KOMİTESİ'YLE LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA UMUT OLUYORLAR
Son Dakika | GENÇLİK KOMİTESİ'YLE LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA UMUT OLUYORLAR
Son Dakika | GENÇLİK KOMİTESİ'YLE LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA UMUT OLUYORLAR
Son Dakika | GENÇLİK KOMİTESİ'YLE LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA UMUT OLUYORLAR

Hastane, Lösemi, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | GENÇLİK KOMİTESİ'YLE LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA UMUT OLUYORLAR - Son Dakika


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