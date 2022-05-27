Gençlik Konferansı'nda lise öğrencileri evrensel sorunlara çözüm aradı - Son Dakika
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Gençlik Konferansı'nda lise öğrencileri evrensel sorunlara çözüm aradı

27.05.2022 11:29
Gençlik Konferansı'nda lise öğrencileri evrensel sorunlara çözüm aradı

İSTEK Uluğbey Okulları Lise PDR Birimi tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen Uluğbey Gençlik Konferansı (UGK) 13-16 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

İSTEK Uluğbey Okulları Lise PDR Birimi tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen Uluğbey Gençlik Konferansı (UGK) 13-16 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. İstanbul'daki 20 liseden 200 öğrencinin katıldığı konferansta, gençler iş birliği içinde araştırmalar yaptı, belirlenen sorunlara çözümler üretti. 4 gün süren konferansta toplumsal ve evrensel sorunlar ele alındı.

Eğitim, Teknoloji ve Güvenlik, Tarım, Spor, Sanat, Sağlık, İnsan Hakları, Ekonomi ve Çevre komitelerinde farklı sorunların tartışıldığı konferansta Ali Erhan Tamer "Dijital Yaşamın Yenilikleri"ni anlattı.

KOMİTELER ÇALIŞMALARININ SONUÇLARINI GENEL KURULDA OYLAMAYA SUNDU  Konferansı düzenleyen ekipte yer alan 15-17 yaşlarındaki öğrenciler (Mahir Tuna Tangürek, Selen Çalışkan, Elif Azra Yenişenol, Oytun Olağan, Ece Usta, Ecenaz Darcan, Ece Yıldız),  "Başından sonuna kadar bir konferansı planlamak ve sorunsuz yürümesine katkıda bulunmak bizim sabırlı, planlı ve disiplinli olmamızı sağladı" diye konuştu.  Ekonomi Komitesi'nde yer alan Ateş Çiçek, "Ekonomi ile ilgili bir sorunu tartışmak ve çözüm bulmaya çalışmak, yenilikçi düşünme ve fikir üretme yeteneği alanlarında beni geliştirdi" dedi.İSTEK Uluğbey Okulları Kampüs Müdürü Özlem İstanbullu, 8. kez düzenledikleri ve 200 sayıda öğrenciyi kampüslerinde ağırladıkları etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Geçen yıl ülke genelinde Pandemi Özel Gençlik Konferansı başlığıyla ve çevrim içi olarak yaptığımız Uluğbey Gençlik Konferansı'nın 8.sini yüz yüze gerçekleştirdik. Liseli gençlerin ülke geleceğinde söz sahibi olmayı öğrenmesi bilimsel tartışma platformlarında dünya ve ülke meselelerini tartışıp çözüm önerileri geliştirmeleriyle mümkün olacak."


Gençlik Konferansı'nda lise öğrencileri evrensel sorunlara çözüm aradı
Gençlik Konferansı'nda lise öğrencileri evrensel sorunlara çözüm aradı
Gençlik Konferansı'nda lise öğrencileri evrensel sorunlara çözüm aradı
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Kaynak: DHA

gençlik, Ekonomi, Mayıs, Lise, Güncel, Son Dakika

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