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Gençlik Korosu Ve Ayfer Vardar, Kulakların Pasını Sildi - Son Dakika

Gençlik Korosu Ve Ayfer Vardar, Kulakların Pasını Sildi

23.12.2021 09:44
Gençlik Korosu Ve Ayfer Vardar, Kulakların Pasını Sildi

İnegöl Belediyesi, Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Çok Sesli Gençlik Korosu ve Türk Halk Müziği ses sanatçısı Ayfer Vardar konseri düzenledi.

Hem gençlik korosu hem Ayfer Vardar, seslendirdikleri eserlerle kulakların pasını sildi.

Şehrin kültür sanat hayatına yön veren organizasyonlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Çok Sesli Gençlik Korosu ile Türk Halk Müziği ses sanatçısı Ayfer Vardar'ın sahne aldığı konser düzenledi. Çarşamba akşamı 20.00'da İnegöl'de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konserde, salonu dolduran vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

GENÇLİK KOROSUNUN PERFORMANSI TAM NOT ALDI

Türk Halk Müziğinin diyar diyar gezdiren farklı yörelere ait türküleriyle süslenen gece, Şef Rıdvan Sayın yönetimindeki İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Çok Sesli Gençlik Korosu konseri ile başladı. Koronun yanı sıra solo performansların da yer aldığı konserde, gençler sesleri ve performanslarıyla dinleyenlerden tam not aldı.

AYFER VARDAR KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Koronun ardından THM ses sanatçısı Ayfer Vardar, eşi Rıfat Vardar ile sahneye çıktı. Vardar çifti, bağlama ve gitar ile sundukları resitalde salonu dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Ayfer Vardar'a zaman zaman eşi Rıfat Vardar da sesiyle destek olurken, pek çok türküye İnegöllü sanatseverler de eşlik etti. Ayfer Vardar, 1 saate yakın süren konserde seslendirdiği eserlerle adeta kulakların pasını sildi.

Konser sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa da sahneye davet edildi. Kısa bir selamlama konuşması yapan Kocaağa, sanatçılara, koroya ve salonu dolduran vatandaşlara teşekkür ederek Vardar çiftine gecenin anısına hediye takdiminde bulundu.

Türk Halk Müziği, gençlik, Konser, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gençlik Korosu Ve Ayfer Vardar, Kulakların Pasını Sildi - Son Dakika


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