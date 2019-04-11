Son Dakika Haberleri: Gençlik Kütüphanesine İlgi

Gençlik Kütüphanesine İlgi

8 dakika önce

Şehitkamil Belediyesince açılan Gençlik Kütüphanesine bin 11 öğrenci kayıt yaptırdı.

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Şehitkamil Belediyesince açılan Gençlik Kütüphanesine bin 11 öğrenci kayıt yaptırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Nikah Salonu içerisinde yer alan Gençlik Kütüphanesi, haftanın 6 günü, 08.00-22.00 saatlerinde hizmete açık.

Yoğun ilgi gören kütüphanede, çay ve kek de öğrencilere ücretsiz ikram ediliyor.

Belediyesi tarafından birkaç hafta önce açılışı gerçekleştirilen Gençlik Kütüphanesinden günlük yaklaşık 400 öğrenci yararlanıyor.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileriyle üniversite mezunlarının istifade ettiği Gençlik Kütüphanesinin bulunduğu binanın çatısında kurulan 205 kilovat/saat güneş enerji panelleri sayesinde kompleks, tükettiği elektriğin büyük bir bölümünü üretecek şekilde tasarlandı.

Kullanıcılar, kütüphanenin çok önemli bir işlev gördüğünü belirterek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:16 Kaynak: AA
Şehitkamil, Güncel
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