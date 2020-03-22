Gençlik liderleri öğrencilere "online" misafir oluyor - Son Dakika
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Gençlik liderleri öğrencilere "online" misafir oluyor

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenleyen Bilecik Gençlik Merkezi görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde, gençlere online destek sunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenleyen Bilecik Gençlik Merkezi görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde, gençlere online destek sunuyor.

Öğrencilerle canlı bağlantılar kuran merkez yöneticileri ve gençlik liderleri, öğrencilere tatillerini iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor, katıldıkları müzik kurslarındaki enstrümanları çalmalarını istiyor.

Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut, AA muhabirine, gençlerin yer aldığı tüm ortamlarda var olduklarını ve bu birlikteliği her gün sıkı çalışmalarla sürdürdüklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik birçok faaliyeti olduğunu belirten Karabulut, "Olumsuz etki ile karşılaşmamak adına yapılan bu tatilde, biz de onlar için neler yapabiliriz diye düşündük, liderlerimizle onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Evlerine online misafir olup neler yaptıkları hakkında bilgi alıyoruz. Tatil süresini iyi değerlendirmeleri için farklı branşlarda neler yapabileceklerini aktarıyoruz. Hem neler yaptıklarını öğrenip destek oluyoruz hem de bu dönemi verimli geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Gençlerimiz evlerinde de olsa onların yayında olmaya gayret ediyoruz."

"Bu süreci evlerinde kaliteli bir şekilde geçirmelerini istiyoruz"

Gençlik liderlerinden Uğur İltekin de 8 yıldır yürüttüğü bu görev sayesinde gençlerle omuz omuza olduğunu vurguladı.

Bu etkileşimin memnuniyetle karşıladığını dile getiren İltekin, "Gençlerle iletişimimizi koparmadık, görüntülü görüşmeler sayesinde durumları hakkında bilgi alıyoruz. Bu süreci evlerinde kaliteli bir şekilde, kendilerini geliştirmeleri kapsamında bir fırsat olarak görerek geçirmelerini istiyoruz, bu amaçla tavsiyelerde bulunuyoruz." dedi.

İltekin, gençlerin her zaman kendileriyle irtibata geçmeleri için hazır beklediklerini sözlerine ekledi.

Yasemin Özkan Kaya ise online iletişimle gençleri desteklemeye devam ettiklerini anlattı.

Sürecin kaliteli vakit geçirme ve tedbirlerle en güzel şekilde atlatılacağını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz bu süreyi bizimle birlikte bilinçli şekilde geçiriyorlar. Biz onlara destek olmak için buradayız. Evlerinde yaptıkları çalışmaları da bize aktarıyorlar, çok güzel bir çalışma ortamı oluştu. İnşallah bu süreç en kısa sürede geçecek, kaldığımız yerden tüm eğitimlerimize devam edeceğiz."

Gençlik liderleri öğrencilere online misafir oluyor

Yaşar Karabulut, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:43 Kaynak: AA

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