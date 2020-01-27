Gençlik liderleri ve gönüllü gençler doğaya yem bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Gençlik liderleri ve gönüllü gençler doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Gençlik liderleri ve gönüllü gençler doğaya yem bıraktı

6 saat önce

Muş Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler, "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Gençlik liderleri ve gönüllü gençler doğaya yem bıraktı, System.String[]

Muş Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler, "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki gençlik liderleri ile gönüllü gençler, merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Karlıdere kırsalına yem bıraktı. Gençler, yaban hayatında yiyecek bulmakta güçlük çeken yırtıcı hayvanlar için doğaya kemik, sakatat ve et bırakırken, kuşlar için de kar üzerine buğday ve yem serptiler.


Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan gençlik liderlerinden İrfan Batır, bölgede kışın çok çetin geçtiğini belirterek, "Ancak buna rağmen kış bizi yıldıramıyor. Şu an merkezden yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Karlıdere köyünün yaklaşık bin 400 rakımında sıfırın altında 20 derece soğuğa rağmen arkadaşlarla birlikte doğaya yem bıraktık. Kara batıp çıktık ama iyi bir şeyler yapmanın huzuru var içimizde. Bu kapsamda bizlerden desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Emrullah Güler'e katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.


Gönüllü Gençlik Lideri Züleyha Toprak da, çok zor koşularda yaşayan hayvanların aç kalmaması için kemik ve yem bıraktıklarını söyledi.


Gençlik Lidere Erol Çalışcı ise bugün gönüllü gençlik lideri ve gönüllü gençlerle beraber Karlıdere köyünde yaban hayatına yem bıraktıklarını kaydetti. - MUŞ

Muş, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:41 Kaynak: İHA
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