Gençlik Meclisi'nde 3. Cakaloğlu dönemi

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin olağan seçimli genel kurulunda, Kıvanç Cakalıoğlu oy birliğiyle 3. kez başkanlığına seçildi.



Bursa Kent Konseyi Koza Salonu'nda yapılan olağan seçimli genel kurula Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Gençlik Meclisi üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, divan başkanlığına Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Divan üyeliklerine ise Abdülkerim Demir ve Hüseyin Tan seçildi.



Genel kurulun açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Gençlik Meclisi Başkanı Kıvanç Cakalıoğlu ile yürütme kurulu üyelerine teşekkür etti. Türkiye'nin Bursa'dan alacağı enerji ile başarılı işler yapmasını temenni ettiklerini söyleyen Orhan, "Bursa'mızda ilkleri yapmak istiyoruz. Bunların öncüsü sizler olun. Buraları gönüllülük esasına göre çalışan kurumlar. Son dönemlerde ülkemizde kent konseyleri ön plana çıkıyor. Bunun en güzel örneğini de Bursa'da yaşıyoruz. Bursa Kent Konseyi güçlü yapısı ile Bursa'daki sivil toplumunun çatı kuruluşu. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Şehrimizde ve ülkemizdeki tüm meseleler bizi ilgilendiriyor. Çünkü kent konseyleri, belediye kanununda yetki alırken uluslararası sözleşmelere de dayanan bir yapısı var. Siz gençlere büyük görevler düşüyor. Sizlerin enerjisi bizlere güç veriyor. Yeni seçilecek yönetimi kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi.



Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kıvanç Cakalıoğlu ise, desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan'a teşekkür etti. Cakalıoğlu, Bursa gençliğinin sesi olmak adına mücadelelerini sürdürdüklerini ve ekip arkadaşları ile beraber tekrar yönetime talip olduklarını ifade etti.



Konuşmaların ardından oylamanın açık yapılmasına karar verildiği seçimlere geçildi. Mevcut başkan Kıvanç Cakalıoğlu, tüm katılımcıların oylarını alarak güven tazeledi.



Kıvanç Cakalıoğlu'nun başkanlığındaki yeni yönetimde, Ferit Ensar Güner, Onur Koçak, Yunus Emre Gönen, Muhammed Yasir Yılmaz, Berfin Gökçe, Baha Kerem Karamustafa, İlay Doğan, Kubilay Aksoy, Ali Erkam Urhan, Emirhan Tinç, Hatice Aşı ve Dilara Şeyma Aydın asıl listede yer alırken Zehra Tekin, Ahmet Can Üneş, Gürkan Baydar, Aleyna Sanbur, Sena Serbest, Begimia Abduzhabbar, Gözde Pirli, Beytullah Ziberovski, Ezo Yaren Tokat, Mert Can Bilgilisoy, Berfin Çatalkaya ve Baha Solmaz yedek listede yer aldı. - BURSA