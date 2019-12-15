Gençlik meclisi seçimleri yapıldı - Son Dakika
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Gençlik meclisi seçimleri yapıldı

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi seçimleri yapıldı.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi seçimleri yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde yeni başkan Musa Polat oldu.


Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Kültür Merkezinde gerçekleşen Gençlik Meclisi seçimi, açılış ve yoklama yapılmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.


Divan kurulu üyeleri yerini almasından sonra Gençlik Meclisi Başkanlık seçimi gerçekleştirildi.


Tek liste halinde gidilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclis Başkanlığına Musa Polat ve yönetimi seçildi.


Başkanlık Divan seçimine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, STK ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Müjdeci, önceki dönem Gençlik Meclisi Başkanı Faruk Evran, yeni başkan Musa Polat ve meclis üyeleri katılım gösterdi.


Seçimlerin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Gençlik Meclisi Başkanlığına seçilen Musa Polat ve yönetimini tebrik etti.


Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Başkan Musa Polat, Başkan Vekilleri Seyyid Ömer Ulutatar, Mehmet Nuri Zorba, Genel Sekreter Mustafa Küçükgergerli, Divan kurulu üyeleri Beyza Yavuz, Furkan Özdemir, Fehmi Aslan, Muhammed Parmaksız ve Mehmet Mesut şeklinde oluştu. - ŞANLIURFA

Musa Polat, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
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