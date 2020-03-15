Gençlik Meclisi şehitleri andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlik Meclisi şehitleri andı - Son Dakika

Gençlik Meclisi şehitleri andı

6 saat önce

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclis üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde şehitlerin kabirlerini ziyaret edip, mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

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Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclis üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde şehitlerin kabirlerini ziyaret edip, mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.


Gençlik Meclisi üyeleri Afyonkarahisar Asri Mezarlık'ta bulunan Hava Şehitliği ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette şehitler için dua eden gençler, karanfil bıraktı. Daha sonra mezarlıkların etrafını temizleyen gençler, mezarlar üzerinde bulunan çiçekleri sulayıp, mezar taşlarını yıkadı.


Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı İbrahim Gürbüz, yaptığı açıklamada ülke için canlarını veren şehitleri her zaman andıklarını ifade ederek, "Şehitleri hatırlamalıyız, hatırlatmalıyız" dedi. Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak Kocatepe Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikleri ziyaret etiklerini ifade eden Gürbüz şöyle devam etti:


"Buradaki ziyaretlerimizin ardından Büyük Taarruz Şehitliği ve Anıtkaya Şehitliği'ni de ziyaret edeceğiz. Şehit mezarlarımıza karanfiller bıraktık, ardından temizliklerini yapıp sulama işlemlerini gerçekleştirdik ve dualarda bulunduk. Bizler için canlarını veren şehitlerimizi tek hafta değil her zaman anmalıyız, hatırlayıp hatırlatmalıyız."


Gençlik Meclisi Üyesi Türker Aydın ise, "ahde vefa imandandır" düsturuyla hareket ettiklerini belirterek, bu tür faaliyetleri ay sonlarında sürekli gerçekleştirdiklerini söyledi. Türker, "Çanakkale Haftası münasebetiyle Kocatepe Asri Mezarlığı'nda bulunan Hava Şehitliğimizi ziyarete geldik. Şehitliklerimizin bakımını yaptık, sulamalarını yaptık, naçizane birer karanfil bıraktık. Bu tip faaliyetlerimizi düzenli olarak zaten yapıyoruz. Maksat halkımızın bunları görmesi onların da teşvik edip bu konuda sürdürebilirlik oluşturmak istiyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kent Konseyi, Çanakkale, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:25 Kaynak: İHA
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