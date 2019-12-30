Gençlik merkezi çaya geliyoruz projesini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlik merkezi çaya geliyoruz projesini sürdürüyor - Son Dakika

Gençlik merkezi çaya geliyoruz projesini sürdürüyor

6 saat önce

Düzce Gençlik merkezi "çaya geliyoruz" projesini sürdürüyor.

Gençlik merkezi çaya geliyoruz projesini sürdürüyor, System.String[]

Düzce Gençlik merkezi "çaya geliyoruz" projesini sürdürüyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığının ilimizde yürütülmesi için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi sahada aktif çalışmaları yapmaya devam ediyor. Gençlik Merkezlerince yürütülen "Çaya Geliyoruz" projesi kapsamında Düzce Gençlik Merkezi üyelerini ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek, akşamları çay muhabbetine evlerinde misafir olunuyor. Bu hafta Gençlik Merkezi Gönüllü Genci Şevval Coşkun'un evine misafir olundu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Şevval Coşkun'un ailesine gençlik merkezini anlattı ve Şevval'in ne kadar önemli şeylere imza attığını ailesine anlatma fırsatı buldu. - DÜZCE

Düzce Gençlik Merkezi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:44 Kaynak: İHA
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