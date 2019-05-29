Gençlik merkezi evlere misafir olmaya devam ediyor

Gençlik Merkezi, ihtiyaç sahibi ailelere kumanyasıyla çat kapı gidip iftar yapmaya devam ediyor.

Gençlik Merkezi, ihtiyaç sahibi ailelere kumanyasıyla çat kapı gidip iftar yapmaya devam ediyor.



Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, ramazan ayında da yaptığı etkinliklerle gönüllere girmeye devam ediyor. Ramazan ayı içerisinde her sofranın şenlenmesi ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Gençlik Merkezi çalışmalarını büyük bir yoğunlukla sürdürüyor.



Birlik beraberliğin ayı olan Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere iftar vakti kumanyasıyla birlikte giden Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, KYK Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan gençler, gönüllü gençler ve gençlik liderleri iftar programı düzenlemeye devam ediyor.



Gençlik Merkezi'nin, ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarını boş bırakmamak için yaptığı bu gönüllülük faaliyetinde hazırlanan Ramazan kolisi Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci tarafından ailelere teslim ediliyor. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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