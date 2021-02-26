Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlerle birlikte doğa yürüyüşü düzenledi - Son Dakika

Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlerle birlikte doğa yürüyüşü düzenledi

26.02.2021 16:36
Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlerle birlikte doğa yürüyüşü düzenledi, System.String[]

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Gençlik Merkezi'nin organize ettiği, gönüllü gençlerin katıldığı yürüyüş etkinliği gerçekleşti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Gençlik Merkezi'nin organize ettiği, gönüllü gençlerin katıldığı yürüyüş etkinliği gerçekleşti.

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen doğa yürüyüşü. Erbaa Kale Köyü boğazkesen mevkiinde yapıldı. Tarihi yapıları görme imkanı da bulan gençler, güzel havanın da keyfini çıkardı.

Genlik Merkezi Müdürü Göksen Tokatlıoğlu " Her zaman ki gibi, gençlerimize değişik bir gün yaşatma adına düzenlediğimiz Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü faaliyetleri kapsamında gönüllü gençlerimiz ile güzel havayı fırsat bilip doğa yürüyüşü gerçekleştirdik 'Doğa Yürüyüşü' olumlu geçti. Onları bir nebze olsun şehrin stresinden kurtardığımızı düşünüyorum. Onların sevinci bizim sevincimiz" diye konuştu. - TOKAT

Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlerle birlikte doğa yürüyüşü düzenledi
Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlerle birlikte doğa yürüyüşü düzenledi
Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlerle birlikte doğa yürüyüşü düzenledi

Boğazkesen, Tokat, Erbaa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlerle birlikte doğa yürüyüşü düzenledi - Son Dakika Spor


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