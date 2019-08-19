Son Dakika Haberleri: Gençlik Merkezi gönüllüleri otogarda üniversitelileri karşılıyor
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Gençlik Merkezi gönüllüleri otogarda üniversitelileri karşılıyor

1 saat önce

Gençlik Merkezi gönüllüleri 'Gençsin, güzelsin, doğru şehirdesin' sloganı ile 19-23 Ağustos tarihleri arasında 24 saat Otogar'da öğrencileri karşılayacak.

Gençlik Merkezi gönüllüleri otogarda üniversitelileri karşılıyor, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi üniversite sınavında Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni kazanarak şehrimize gelen öğrencilerin Eskişehir'deki ilk günlerinde hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla otogarda bilgilendirme standı kurdu.

Büyükşehir Belediyesi üniversite kayıtlarının başlaması ile birlikte şehrimize gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla otogarda bilgilendirme standı kurdu. 24 saat açık olan stantta öğrencilere, Eskişehir ile ilgili tanıtım broşürleri ve küçük hediyeler veriliyor.

Yoğunluğun yaşandığı gece saatlerinde öğrenciler ve veliler, Büyükşehir Belediyesi'nin dinlenme salonunda ücretsiz yiyecek ve içecek ikramları sağlanıyor. Sabah saatlerinde ise öğrenciler, yine Büyükşehir Belediyesi'nin kendileri için sunmuş olduğu otobüsler ile üniversitelerine ve kayıt bürolarına ücretsiz ulaşabiliyorlar. Eskişehir ile ilgili çeşitli bilgilerin aktarıldığı ve öğrencilerin sorularının cevaplandırıldığı stant için veliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve Gençlik Merkezi çalışanlarına teşekkür ettiler.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:54 Kaynak: Bültenler
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