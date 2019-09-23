Son Dakika Haberleri: Gençlik Merkezi kayıtlarına büyük ilgi
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Gençlik Merkezi kayıtlarına büyük ilgi

1 saat önce

'Şehir Öğretir' ilkesiyle birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu Gençlik Merkezi'nde, yeni dönem ücretsiz kurs kayıtları ilk günden büyük ilgi gördü.

Gençlik Merkezi kayıtlarına büyük ilgi, System.String[]

ESMEK bünyesinde verdiği ücretsiz kurslar ile eğitime destek olan Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak açtığı Gençlik Merkezi de büyük ilgi görüyor. Ücretsiz olarak verdiği kursların yanı sıra eğitim salonu, bilgisayar laboratuarı, çok amaçlı salonu ve seminer salonuyla da gençlerin ihtiyaçlarını karşılayan Gençlik Merkezi'nde yeni dönem kayıtları ilk günden büyük ilgi gördü. İlk günden 300'e yakın kayıt aldıklarını ifade eden Gençlik Merkezi yetkilileri, tüm gençleri ücretsiz kurslardan faydalanmaları için merkeze beklediklerini belirttiler.

4 Ekim'e kadar kayıtların alınmaya devam edileceği Gençlik Merkezi'nde bilgisayar kullanımından diksiyona,sokak fotoğrafçılığından autocate, müzik ve ses eğitimden web tasarımına kadar 32 ayrı branşta ücretsiz eğitim verilecek. Kayıt olmak isteyenlerin 0222 230 35 16 üzerinden bilgi alabileceklerini ifade eden Gençlik Merkezi yetkilileri, dönem içerisinde kursların yanı sıra farklı etkinliklerle de gençleri bir araya getireceklerini ifade ettiler.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:43 Kaynak: Bültenler
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