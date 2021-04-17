Gençlik merkezi minik yüzlerde tebessüm oldu - Son Dakika

Gençlik merkezi minik yüzlerde tebessüm oldu

BARTIN - Bartın Gençlik Merkezi tarafından yürütülen 'Minik Yüzlerde Tebessüm Ol' projesi kapsamında toplanan oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri köy okulundaki öğrencilerle buluşturuldu.

Bartın Gençlik Merkezi tarafından organize edilen 'Minik Yüzlerde Tebessüm Ol' projesi kapsamında Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler tarafından yüzlerce oyuncak, kırtasiye malzemesi, kalem setleri, defterler ve çeşitli eğitim materyalleri toplanıp korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edilerek paketlendi.

Paketlenen oyuncak ve diğer eğitim malzemeleri gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençlerden oluşan ekip tarafından Karainler İlkokulunda eğitim-öğretim gören minik öğrencilere armağan edildi.

Anasınıfı öğrencileri kendileri için hazırlanan paketleri açtıklarında karşılaştıkları oyuncaklarla büyük mutluluk yaşarken diğer sınıflardaki öğrencilerde kendilerine hediye edilen ve sınıflarını süsleyen eğitim materyalleri için Gençlik Merkezi görevlilerine teşekkür ettiler.

Proje ile köy okullarında eğitim öğretim gören minik yüzlerde tebessüm yaratmayı amaçladıklarını kaydeden Bartın Gençlik Merkezi Müdürü Muammer Coşkun, "Bartın Gençlik Merkezimizde gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte yürüttüğümüz minik yüzlerde tebessüm ol adlı proje ile kullanılmış veya hiç kullanılmamış oyuncakları toplayıp bu gençlerimiz sayesinde ihtiyacı olan köy okullarındaki çocuklarımıza ulaştırmak. Sadece oyuncak değil eğitim materyalleri, kalem setleri, defterler ve balonlar şeklinde çocukların hoşlarına gidebilecek bazı materyalleri de çocuklarla buluşturmuş olduk." dedi.