Gençlik Merkezi'nde hüsn-i hat kursu kayıtları başlıyor

İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi bünyesinde hüsn-i hat kursu açılıyor.



Hattat Mustafa Antika tarafından verilecek olan kursun kayıtları 3-9 Aralık tarihleri arasında Gençlik Merkezi'nde kabul edilecek. Haftanın üç günü pazartesi, perşembe ve cuma günleri 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan hüsn-i hat kursu, 12 Aralık tarihinde başlayacak ve 19 Haziran tarihine kadar devam edecek.



Alanında önemli eserler veren kıymetli isimlerle çalışmanın sanata ve şehre yeni bir soluk getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Belediye Başkanı Alper Taban, "Geçtiğimiz ay Kent Müzemizde görücüye çıkan hat sergimiz ilgi gördü. Biz de bu ilgiyi karşılıksız bırakmadık. Kültür Sanat ve Gençlik Merkezimiz bünyesinde kurs kayıtlara oluşturmaya başlıyoruz. Mustafa Antika, yurtdışında da olmak üzere birçok sergi açmış, başarılı bir hat sanatçısı" dedi. - BURSA