Gençlik Merkezi'nde 'Korumalı maske' mesaisi - Son Dakika

Gençlik Merkezi'nde 'Korumalı maske' mesaisi
6 saat önce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri Gençlik Merkezi'nde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla korumalı maske üretimi yapılıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri Gençlik Merkezi'nde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla korumalı maske üretimi yapılıyor.
Türkiye'de de görülen Korona virüsle mücadeleye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri Gençlik Merkezleri de destek verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan Korumalı Maske Üretimi Projesi kapsamında Kayseri Gençlik Merkezleri de çalışmalarına başladı. Merkezlerde üretilen korumalı maskeler, İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderiliyor. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:40 Kaynak: İHA
Son Dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı