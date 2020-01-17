Gençlik Merkezi'nde öğrencilere sürpriz karne hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlik Merkezi'nde öğrencilere sürpriz karne hediyesi - Son Dakika

Gençlik Merkezi'nde öğrencilere sürpriz karne hediyesi

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Gençlik Merkezi'nce hazırlanan "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine sürpriz karne hediyesi verildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Gençlik Merkezi'nce hazırlanan "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine sürpriz karne hediyesi verildi.

Gençlik Merkezi'nde, Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere, karne hediyesi olarak ayakkabı, kazak, mont, pantolon ve kalemlik hediye edildi.

Merkez gönüllüsü Adem Karabörk, burada yaptığı açıklamada, gençlere proje kapsamında karne sürprizi hazırladıklarını belirterek, "Ayrıca ocak ayı içerisinde doğum günü olan öğrencilerimize de doğum günü pastası hazırlayarak onlara sürpriz yaptık. Bize bugünü hazırlayan gönüllü gençlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz." dedi.

Gençlik Merkezi'nde öğrencilere sürpriz karne hediyesi

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:23 Kaynak: AA
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