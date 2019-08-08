Gençlik Merkezi'nden çocuklara empati eğitimi

Son olarak Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği öğrencileri gönüllü olarak ESMEK yaz okulundaki çocuklara 'Engelsiz İletişim' konulu empati eğitimi verdi.

Gençlere ders çalışabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri modern bir merkez sunan Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Merkezi'nde verdiği ücretsiz hizmetler, düzenlediği etkinlikler ve eğitimler ile gençlerin ilgisini çekiyor. Gençlerin gönüllülük esasıyla çalıştığı merkezde ortaklaşa projeler geliştirilmeye devam ediyor. Son olarak Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği okuyan 6 eğitmen, ESMEK yaz okullarında çocuklara empati eğitimi verdi. 'Engelsiz İletişim' konulu eğitimde 7-14 yaş grubundaki 40 çocuğa engelli bireylerle iletişim kurma konusunda özel eğitim verildi.

Eğitimde görme, işitme, zihinsel ve fiziksel yetersizlik alanlarında empati etkinlikleri yaptıklarını belirten Özel Eğitim Öğrencisi Mert Osman Yetimoğlu, "Özel gereksinimli bireylerin akademik kariyerlerinde en büyük problem teşkil eden 'farkındalık oluşturulmamış normal gelişim gösteren akranlar' olması nedeniyle bu projeyi tasarlayıp Gençlik Merkezi ile beraber hayata geçirmeye ihtiyaç duyduk. Normal gelişim gösteren 7-14 yaş arası çocuklarımızdan aldığımız dönüşlerin güzelliği tahmin ettiğimizin de ötesindeydi. Bu projenin sürerlilik kazanması ve daha birçok çocuğa faydalı olması arzusunu taşıyoruz" dedi. Gençlik Merkezi'nin kendilerine her türlü imkanı sunduğunu belirten Yetimoğlu, Eskişehir'e böyle bir merkez kazandırdığı için Başkan Büyükerşen'e teşekkür etti.