Gençlik Merkezi'nden Genç Aşçılara Ziyaret

Doğubayazıt ilçesinde "Gençlik Nerede, Biz Oradayız" sloganıyla başlatılan gençlikle buluşma programları devam ediyor.

Doğubayazıt ilçesinde "Gençlik Nerede, Biz Oradayız" sloganıyla başlatılan gençlikle buluşma programları devam ediyor.





Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu ve gönüllü gençler, "Gençlik Nerede, Biz Oradayız" sloganıyla başlatılan gençlikle buluşma programları kapsamında Ahmed-i Hani Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.











Ziyarette öğrencileri Gençlik Merkezinin projelerine davet eden Lordoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlikle buluşma programlarının devam ettiğini söyledi.



Gençlik Merkezince hayata geçirilen projelerde ilçedeki bütün gençlerin aktif rol alması gerektiğini vurgulayan Lordoğlu, "'Etkinliklerimiz kapsamında Ahmed-i Hani Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü öğrencileriyle bir araya geldik. Burada oldukça yetenekli öğrencilerimiz var. Merkez olarak projelerimizde çalışan ve üreten gençlere ihtiyacımız var." dedi.





Lordoğlu, Türkiye'nin her alanda uzmanlaşan genç beyinlere ihtiyacı olduğunu ve bu okulda verilen kaliteli eğitimlerin bölgeye örnek olduğunu söyleyerek, aşçılığın da dünyada saygınlığı olan ve ihtiyaç duyulan meslek olduğuna dikkati çekti.

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