Gençlik Merkezi'nden sağlık çalışanlarına maske desteği - Son Dakika

Suluova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi liderleri, Devlet Hastanesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğüne yüzer adet siperli maske desteğinde bulundu.

Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Volkan Taşova ile İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Somuncu'yu ziyaret eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulkadir Saraç ile beraberindeki İlçe Gençlik Merkezi liderleri, tüm sağlık çalışanlarına gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele eden Suluovalı sağlık çalışanlarına destek olabilmek amacıyla üretim yaptıklarını belirten Saraç, atölyede 3 personel tarafından yüz koruyucu siperlik üretildiğini, toplamda bugüne kadar üretilen 700 kadar maskenin tamamını ise sağlık sektörüne destek için teslim ettiklerini söyledi.

Saraç, "Milletimiz nerede ve ne zaman bir dayanışma içinde olsa bizler de mutlaka oradayızdır. Tüm dünya ülkeleri gibi ülkemiz de koronavirüs nedeniyle zorlu bir süreçten geçmekte. Şu dönemde gece gündüz demeden, yorgunluk nedir bilmeden fedakarca çalışan sağlık çalışanları için bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Destek için teşekkür eden Opr. Dr. Taşova ile Dr. Somuncu ise, küresel bir sorun olan koronavirüsü hep birlikte alacakları tedbirlerle birlik ve beraberlik içinde yeneceklerini ifade ettiler.

Ziyarette ayrıca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Liderleri Pınar Özden Koca, Yusuf Öztürk ve Mücahide Aslan da yer aldı.