Gençlik Merkezi'nden Sandıklı Belediyesine siperlikli maske desteği - Son Dakika

Sandıklı Gençlik Merkezi Müdürlüğü çalışanları tarafından üretilen siperlikli maskeler, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e teslim edildi.

Maskeler için teşekkür eden Çöl, "Sağlık kuruluşları başta olmak üzere kurum ve kuruluşlara dağıtılan siperlikler için emeği geçen bütün çalışanlara çok teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Çöl, şunları kaydetti:

"Sağolsun arkadaşlar bizleri de unutmayarak belediye için ürettikleri siperlikleri tarafımıza teslim ettiler. İçinde bulunduğumuz durum itibarıyla sosyal mesafe kurallarına uyup, ramazan ayını en iyi şekilde geçirerek, inşallah bayramda bütün yurtta virüsün etkilerinin yok olması en büyük temennimizdir. Ben bu bağlamda kendilerine bu nazik düşünceleri için duyduğum memnuniyeti ifade ederek, işlerinde kolaylıklar diliyorum."