Son Dakika Haberleri: Gençlik Merkezi'nden Sınav Kaygısı İle Mücadeleye Destek

Gençlik Merkezi'nden Sınav Kaygısı İle Mücadeleye Destek

2 saat önce

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, sömestir tatilinde üniversite sınavına hazırlanan gençler için sınav kaygısı üzerine seminer verdi.

Gençlik Merkezi'nden Sınav Kaygısı İle Mücadeleye Destek, System.String[]

Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda Psikolog Melis Ekin tarafından verilen seminerde, gençlere sınav kaygıları ile mücadele yolları anlatıldı.

Bünyesinde açtığı ücretsiz kurslarla ve gençlere ders çalışabilmeleri ve grup çalışmaları için uygun bir ortam sağlayan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, düzenlediği birbirinden farklı etkinlikler ve ücretsiz seminerlerle de gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Son olarak Psikolog Melis Ekin eşliğinde gerçekleştirilen seminerde üniversite sınavına hazırlanan gençlere sınav kaygısı anlatıldı. Öğrenilen bilginin sınav sırasında kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine neden olan kaygı olarak tanımlanan sınav kaygısı ile başa çıkmanın yollarını gençlere anlatan Melis Ekin, alternatif olumlu düşünceler geliştirerek, nefes ve gevşeme egzersizleri ve kaygıyı bastırmak yerine kabullenerek mücadele edilebileceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:06 Kaynak: Bültenler

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