Son Dakika Haberleri: Gençlik Merkezi Sporcuları Hız Kesmiyor

Gençlik Merkezi Sporcuları Hız Kesmiyor

1 saat önce

"Sporda Yetenek 10'la Gelecek" Projesi kapsamında 20 ilçe ile birlikte il genelinde ki okullarda başlayan spor kursları sürüyor.

Gençlik Merkezi Sporcuları Hız Kesmiyor, System.String[]
"Sporda Yetenek 10'la Gelecek" Projesi kapsamında 20 ilçe ile birlikte il genelinde ki okullarda başlayan spor kursları sürüyor.

20 ilçede ve il genelinde toplamda 239 okulda uygulanan proje ile 7- 13 yaş aralığındaki öğrencilerin yetenekleri ve istekleri doğrultusunda spor yapmaları ve okulların keyifli hale getirilmesi amaçlandı. Proje kapsamında 36 bin 965 öğrenciye ulaşıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Milli ve manevi duyguların güçlenmesi, sağlıklı gençlerin yetiştirilmesi, dezavantajlı bölgelerde yaşayan ülkemizin umudu ve geleceği olan öğrencilerimizin enerjilerini olumlu yönde kullanabilmeyi öğretmek ve branşlarda yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi amacıyla yürüttüğümüz proje ile yaklaşık 37 bin öğrencimize ulaştık. Tüm bu yönleriyle, ilimizde geleceğin spor kültürünü inşa etme yolunda çok önemli bir yol olduğunu düşünüyoruz. Şu ana kadarki verilere baktığımızda doğru yolda ilerlediğimizi görüyoruz" dedi.

Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi ile Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Judo, Taekwondo, Boks, Oryantiring, Korfbol, Step-Aerobik, Güreş, Eskrim, Masa Tenisi, Voleybol, Karate, Hentbol, Dart, Bocce, Hemsball, Halter, Satranç, İzcilik, Yüzme, Geleneksel Türk Okçuluğu, Halk Oyunları, Tenis olmak üzere toplam 26 branşta gerçekleştiriliyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:37 Kaynak: İHA

Spor
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