Gençlik Merkezi Üyeleri Çevre Temizliği Yaptı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde gençler, doğaya ve çevreye katkı sağlamak için etkinlikler gerçekleştiriyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde gençler, doğaya ve çevreye katkı sağlamak için etkinlikler gerçekleştiriyor.



Reşadiye Gençlik Merkezi Müdürlüğü koordinesinde gençler, çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılıyor.



Gençlik merkezi üyeleri, "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında da termal otel mesire alanında çöp topladı.



Üniversite öğrencisi Emre Kaya, yaptığı açıklamada, mesire alanında çöp toplayarak çevre temizliğine katkıda bulunduklarını aktararak, "Yaklaşık 100 kilo çöp topladık. Vatandaşlarımızın biraz duyarlı olmaları lazım. Doğayı kirletmemeye özen göstermeliyiz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, Genel Merkeze Savaş Açtı: Kararı Tanımıyorum

Beşiktaş, Clinton N'Jie'yi Kiralamak İçin Marsilya'ya Resmi Teklifte Bulundu

'Osmangazi Köprüsü Satılacak mı?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt

Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar