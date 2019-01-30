Son Dakika Haberleri: Gençlik Merkezi Üyeleri Çevre Temizliği Yaptı

Gençlik Merkezi Üyeleri Çevre Temizliği Yaptı

14 dakika önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde gençler, doğaya ve çevreye katkı sağlamak için etkinlikler gerçekleştiriyor.

Gençlik Merkezi Üyeleri Çevre Temizliği Yaptı, System.String[]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde gençler, doğaya ve çevreye katkı sağlamak için etkinlikler gerçekleştiriyor.

Reşadiye Gençlik Merkezi Müdürlüğü koordinesinde gençler, çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılıyor.

Gençlik merkezi üyeleri, "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında da termal otel mesire alanında çöp topladı.

Üniversite öğrencisi Emre Kaya, yaptığı açıklamada, mesire alanında çöp toplayarak çevre temizliğine katkıda bulunduklarını aktararak, "Yaklaşık 100 kilo çöp topladık. Vatandaşlarımızın biraz duyarlı olmaları lazım. Doğayı kirletmemeye özen göstermeliyiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:41 Kaynak: AA

Tokat, Reşadiye, Güncel
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