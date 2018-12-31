Kırklareli
Gençlik Merkezi üyeleri huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
Huzurevi sakinleri ile bir araya gelen gençler, birlikte şarkılar söyleyerek, şiirler okudu.
Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete, burada yaptığı konuşmada, sadece bugün değil her zaman yaşlıların yanında olacaklarını söyledi.
Yaşlılara gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini belirten Mete, kültürlerini geleneklerin, adetlerin yaşatılması amacıyla yaşlıların gençlere köprü olduğunu ifade etti.
Mete, bu tür ziyaretlere önem verdiklerini bildirerek, ziyaretlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.