Son Dakika Haberleri: Gençlik Merkezi Üyeleri Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Gençlik Merkezi Üyeleri Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

30 dakika önce

Kırklareli Gençlik Merkezi üyeleri huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Gençlik Merkezi Üyeleri Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti, System.String[]
Kırklareli Gençlik Merkezi üyeleri huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Huzurevi sakinleri ile bir araya gelen gençler, birlikte şarkılar söyleyerek, şiirler okudu.

Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete, burada yaptığı konuşmada, sadece bugün değil her zaman yaşlıların yanında olacaklarını söyledi.

Yaşlılara gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini belirten Mete, kültürlerini geleneklerin, adetlerin yaşatılması amacıyla yaşlıların gençlere köprü olduğunu ifade etti.

Mete, bu tür ziyaretlere önem verdiklerini bildirerek, ziyaretlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:27 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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