Son Dakika Haberleri: Gençlik Merkezim Yollarda' Öğrencilerle Buluşuyor

Gençlik Merkezim Yollarda' Öğrencilerle Buluşuyor

1 saat önce

Ordu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca desteklenen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Gençlik Merkezim Yollarda Projesi' ile gençler, sporla buluşmaya devam ediyor.

Gençlik Merkezim Yollarda' Öğrencilerle Buluşuyor, System.String[]
Ordu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca desteklenen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Gençlik Merkezim Yollarda Projesi' ile gençler, sporla buluşmaya devam ediyor.

Proje kapsamında, Gölköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin daveti üzerine, 'Gençlik Merkezim Yollarda' ekibi, okulu ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldi. Mobil gençlik merkezinin 5'inci durağı olan Gölköy ilçesinde, öğrenciler sporla buluşturulurken, çeşitli aktivitelere katılma fırsatı da yakaladı.

Geçtiğimiz günlerde, İstiklal Marşı'nın Kabulü için çektikleri videoyu sosyal medyadan paylaşıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyen ve Cumhurbaşkanı'nın takdirini alan gençlere, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun öğrenciler için gönderdiği spor malzemeleri ve 400 öğrenci için Türkiye tişörtü, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç takdim etti.

Etkinliğe, Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir, Spor İl Müdürü Mustafa Genç, okul idarecileri ve öğretmenler ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:56 Kaynak: İHA

Spor
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