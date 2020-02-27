Gençlik merkezinde, kültür ve sanat yarışmaları düzenlendi - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezinde, 'Türk Müziği, Şiir Okuma, Bilgi ve Tiyatro' kategorilerinden oluşan Kültür ve Sanat Yarışmaları düzenlendi.



Milli duyguların gençler arasında yaygınlaşması adına yarışmalar organize ettiklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, 'Milli duygularımızın ve kültürümüzün yaşatılması, gençlerimiz arasında yaygınlaşmasının sağlanması, benimsenmesi ve gençlerin serbest zamanlarının değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kültür sanat yarışmaları organize ettik"dedi.



Yarışmalar; İl Birinciliği, Grup Birinciliği ve Türkiye Finali olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirildi.



İl birincisi olan gençler, 20-22 Nisan 2020 tarihlerinde Nevşehir'de yapılacak olan grup yarışmalarına katılarak Kırşehir'i temsil edecek.



Türk Müziği-Şiir Okuma- Bilgi ve Tiyatro Grup yarışmalarında; "Bilgi Yarışması Lise kategorisinde; Kaman Fen Lisesi Grubu Üniversite kategorisinde, Haçiko Grubu Şiir yarışmasında, 14-17 yaş kategorilerinde "İstemem" isimli şiiri ile Hasan Hüseyin Çetiner "Sol Yanım Acıyor Anne" isimli şiir ile Gülşah Yılmaz 18-25 yaş kız kategorilerinde "Ben Seni Görmeden Sevdim" şiiri ile Tenzile Bir, "Ben Anadolu'yum" şiiri ile İbrahim Koşan Ses yarışmasında; Türk Müziği kategorilerinde Fadime Korkmaz, Zülfikar Karakuş, Popüler Müzik erkek kategorilerinde, İbrahim Emir Gürarslan Cover-Özgün Müzik Kategorisinde Bozkırın Evlatları Tiyatro yarışmasında ise Düşünenler grubu "Annemin Psikologu" oyunu ile birinci oldu. - KIRŞEHİR