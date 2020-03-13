Gençlik merkezinde öğrenciler, kitap okuma süreleri kadar oyun oynuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlik merkezinde öğrenciler, kitap okuma süreleri kadar oyun oynuyor - Son Dakika

Gençlik merkezinde öğrenciler, kitap okuma süreleri kadar oyun oynuyor

23 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki gençlik merkezinde öğrenciler, kitap okudukları süre kadar oyun oynuyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki gençlik merkezinde öğrenciler, kitap okudukları süre kadar oyun oynuyor.

Karlıova Müftülüğüne bağlı merkeze gelen öğrenciler, önce usta öğreticiler gözetiminde kitap okuyor. Daha sonra öğrencilere, oyun ve eğlence salonunda, okudukları süreye göre tenis ile langırt oynama ve spor yapma fırsatı veriliyor.

İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak, yaptığı açıklamada, bin 300 metrekare alana kurulu merkezde 7 birimde hizmet verdiklerini söyledi.

Öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Demirkaynak, "Gençlerimiz spor imkanı ve çeşitli oyunlardan faydalanmak için öncelikle kitap okuyor. Burayı severek ziyaret ediyorlar." dedi.

Merkez sorumlusu İlyas Varan da öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını anlatarak, "Karlıova'daki gençlerimize öncülük yapmak istiyoruz. Öncelikli şartımız da kitap okumaları. Bu sayede kitap okuma alışkanlıkları artıyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Adem Cavuldak ise ilk günlerde sıkıcı bulduğu kitap okumayı zamanla sevdiğini, keyifle kitap okuduktan sonra oyun oynadığını ve spor yaptığını kaydetti.

Gençlik merkezinde öğrenciler, kitap okuma süreleri kadar oyun oynuyor

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak

Son Dakika Haberleri
16:43 Bahar alerjisini soğuk algınlığı ile karıştırmayın
16:42 ADANA Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis-ARŞİV
16:42 Mardin'de koronavirüse karşı dezenfektasyon
16:42 Zeytinoğlu Grubu işçilerinin alacakları ödenmeye başlandı
16:42 Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 16:45:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik merkezinde öğrenciler, kitap okuma süreleri kadar oyun oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]