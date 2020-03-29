Gençlik merkezinde sağlıkçılar için 3D yazıcılarla maske üretiyorlar - Son Dakika

ERZİNCAN Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde, 3D yazıcılarla sağlık çalışanlarına yönelik korumalı maske üretiliyor.

Erzincan Gençlik Merkezi'nde, gençlik liderlerinin öncülüğünde antrenörler ve gönüllülerin de katılımıyla korumalı maske üretimine başlandı. 3D yazıcılarda üretilen maskeler, sağlık çalışanlarının kullanması için Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Gençlik Lideri Edanur Keleş, "Erzincan Gençlik Merkezi olarak, gençlik merkezi liderlerince sağlık çalışanlarımıza maske üretmeye çalışıyoruz. Onları için elimizden geldiğince maske üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ise, "Sağlık çalışanlarımıza Covid-19'a karşı kendilerini korumaları için çok güzel bir maske üretiyoruz. Burada çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarının sonuna kadar arkasındayız Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak. Bu maskelerin bir kısmını teslim ettik. İnşallah diğerlerini de tamamlayıp bütün sağlık çalışanlarımıza maskelerini teslim edeceğiz. Burada çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.