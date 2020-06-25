Gençlik merkezinde üretilen siperlikler, engelli çocuklara hediye edildi - Son Dakika

Gençlik merkezinde üretilen siperlikler, engelli çocuklara hediye edildi

Gençlik merkezinde üretilen siperlikler, engelli çocuklara hediye edildiVAN'ın Erciş ilçesinde Gençlik Merkezi'nde üretilen, koronavirüsle mücadelede yoğun çaba harcayan sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine verilen siperlikler, bu kez de özel bir rehabilitasyon merkezinde bulunan...

Gençlik merkezinde üretilen siperlikler, engelli çocuklara hediye edildi

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VAN'ın Erciş ilçesinde Gençlik Merkezi'nde üretilen, koronavirüsle mücadelede yoğun çaba harcayan sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine verilen siperlikler, bu kez de özel bir rehabilitasyon merkezinde bulunan zihinsel engelli çocuklara hediye edildi.

Erciş ilçesinde Gençlik Merkezi, pandemi sürecinde atölyeye dönüştürüldü. Burada görev yapan personel ve gönüllüler, 3D teknolojisi ile yüz siperliği üretmeye başladı. Bu sürede yoğun mesai harcayan ekip, ürettikleri 7 bin yüz siperliğinden 5 bin tanesini sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, Vefa Destek Grubu, kurumlara ücretsiz dağıttı. Çalışmalarına devam eden ekip, bugün de özel bir rehabilitasyon merkezinde bulunan zihinsel engelli çocuklara ürettikleri yüz siperliklerinden hediye etti.

Gençlik Merkezi Müdürü M. Arif Taşdemir, pandemi sürecinde merkezi kapatmayarak atölyeye dönüştürdüklerini belirterek, "Personel ve gönüllülerimiz ile beraber tatil yapmadan şu ana kadar 7 bin yüz siperliği üretip, bunun 5 bin tanesini sağlık çalışanları, güvenlik güçlerimiz, Vefa Destek Grubu, kurumlar ve çevre ilçelere ücretsiz dağıttık. Bugün de özel bir rehabilitasyon merkezinde bulunan zihinsel engelli kardeşlerimize ürettiğimiz yüz siperliklerinden hediye ettik. Bugün siperlik dağıtırken onları mutlu görmek bizi çok sevindirdi. Ben burada üretime katılan gönüllülerimize ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.


Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:34 Kaynak: DHA

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