Son Dakika Haberleri: Gençlik Merkezinde yaz kampı başlayacak
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Gençlik Merkezinde yaz kampı başlayacak

1 saat önce

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde yaz kampı düzenlenecek.

Gençlik Merkezinde yaz kampı başlayacak, System.String[]
Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde yaz kampı düzenlenecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gençlerin yaz tatillerini etkili, verimli ve aynı zamanda eğlenceli geçirebilmeleri amacıyla 1 Temmuz- 1 Eylül 2019 tarihleri arasında yaz dönemi atölye ve kulüp çalışmaları yapılacağı bildirildi.
Ebru, ahşap boyama, kodlama, gitar, bağlama, zeka oyunları, hızlı okuma, drama, Kuran-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimlerinin verileceği kamplara 10-15 yaş arasındaki çocukların katılabileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:35 Kaynak: AA
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