Gençlik merkezindeki tüm imkanlar gençlerin hizmetinde - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde belediyeden devralınarak faaliyete geçirilen gençlik merkezindeki tüm imkanlar gençlerin hizmetine ücretsiz sunuluyor.

Hendek Belediyesinden alınan ve gerekli tadilatlarının ardından açılan Hendek Gençlik Merkezi'nde yarı-olimpik yüzme havuzu, sinema ve spor salonları, müzik, yabancı dil dersleri, çeşitli atölyeler ve oyun alanları yer alıyor.

Gençlerin ücretsiz faydalandığı merkezde Osmanlı ve Selçuklu mimari izlerini taşıyan özel tasarımla hazırlanan ve gençlerin sohbet edebileceği "has oda" da mevcut.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin 10 yıl önce belediye tarafından yapıldığını ancak kapasitesinin yüzde 10'unun kullanıldığını söyledi.

İlçedeki öğrencileri sırayla okullardan alarak buradaki 15 etkinlikten yararlandırdıklarını kaydeden Özsoy, son olarak has odada gençlere ikramların yapıldığını belirtti.

"Bizim gençlerimiz her şeyin en iyisine layık"

Özsoy, "Bizim gençlerimiz her şeyin en iyisine layık" parolasıyla hareket ettiklerini belirterek, tüm ilçelerde benzer yerlerin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Hendek Gençlik Merkezinin 28 milyon lira değere sahip olduğunu aktaran Özsoy, "Buranın yüzde 10'u kullanılıyordu. Biz yüzde 100'e çıkardık. 350 bin lira para harcamak suretiyle bakanlığımıza 28 milyon değerinde bir gençlik merkezi kazandırdık. Türkiye'nin ilk fonksiyonlu gençlik merkezlerinden birisi oldu. Önümüzdeki süreçlerde de buraları örnek almak suretiyle diğer ilçelerde aynı çalışmaları yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Gayelerinin "milli ve yerli nesil" yetiştirmek olduğunu vurgulayan Özsoy, ülkesine hizmet aşkıyla tutuşan bir nesil yetiştirmek için gece gündüz gayret ettiklerini bildirdi.

"Alanı çok geniş tutuyoruz"

Özsoy, merkezlerde görev yapan öğretmenlerin ve hocaların öğrencilerin gönlüne girmeye çalıştıklarını söyledi.

Felsefeci Nurettin Topçu'nun "40 yıl öğretmenlik yaptım, derse girerken mabede girer gibi girdim" sözünü anımsatan Özsoy, "Topçu Kur'an-ı Kerim hocası değildi, felsefe hocasında böyle bir mantık vardı. Biz de böyle olmasını istiyoruz. Alanı çok geniş tutuyoruz. Din ve değerler eğitiminden sanat, kültür, spor, edebiyata kadar hangi alanda yatkınlık varsa onu ön plana çıkartıp gençlerimizi değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Özsoy, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması için çaba gösterdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çocukların maç izlemesi gerekiyorsa gelsin burada izlesin, ders için buraya gelsin. Herhangi bir yere gitmesin. Gençlerimiz zamanlarını kahve köşelerinde öldürmesinler. Gençlerimiz burada devletin çatısı altında her türlü faaliyeti herhangi bir ücret ödemeden yapabilirler. Burası 7/24 gençlerimizin hizmetine açıktır. Osmanlı dönemindeki sistemi günümüzde uygulama gayreti içerisindeyiz. Çizgilere baktığınızda Osmanlı ve Selçuklu tarzlarının harmanlanarak yapıldığını görürsünüz."