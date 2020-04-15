Gençlik Merkezinden günlük bin adet siperlik üretimi - Son Dakika
Son Dakika Genel Gençlik Merkezinden günlük bin adet siperlik üretimi - Son Dakika

Gençlik Merkezinden günlük bin adet siperlik üretimi

6 saat önce

Gençlik Merkezinden günlük bin adet siperlik üretimi Korana virüse karşı verilen mücadeleye Gençlik Merkezi siperlik üreterek destek veriyor Çin'in Wuhan kentinde geçtiğimiz Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede küresel bir salgına dönüşerek pandemi ilan edilen yeni tip korona virüs...

Gençlik Merkezinden günlük bin adet siperlik üretimi

MALATYA - Korana virüse karşı verilen mücadeleye Gençlik Merkezi siperlik üreterek destek veriyor

Çin'in Wuhan kentinde geçtiğimiz Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede küresel bir salgına dönüşerek pandemi ilan edilen yeni tip korona virüs (Kovid-19) her geçen gün etkisini arttırırken, Türkiye'de de salgının yayılımı önleme adına sıkı tedbirler uygulanıyor. Virüsle mücadele de ön cephede yer alan sağlıkçıların koruyucu ekipmanlarının temine destek olma adına birçok kamu ve kurum da destek sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatı ile her ilde bulunan Gençlik Merkezleri de verilen eğitim arasında, virüsle mücadeleye destek vermek adına koruyucu siperlik üretimi yapıyor. Malatya'da da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Beydağı ve Fırat Gençlik Merkezlerinde bugünlerde çalışan tüm personeller hummalı bir çalışma içerisinde.

Günlük bin adet koruyucu siperlik üretilerek, sağlık alanı başta olmak üzere virüsle mücadele sahasında görev alan kişilere dağıtılıyor. Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca, 27 Mart itibariyle siperlik üretimine başladıklarını ifade ederek, pratik olarak yapılan elle üretim siperliklerin öncelikle sağlık çalışanlarına ilettiklerini söyledi. Günlük olarak ortalama bin adet üretim yaptıklarını ifade eden Hoca, tüm güvenlik güçleri, otobüs şoförleri gibi günlük birçok insan ile temas kuran kişilere siperlik verdiklerini dile getirdi.

Merkezlerindeki çalışanları ile vardiyalı olarak üretim yaptıklarını ve virüs salgını tedbirleri doğrultusunda üretim yaptıklarını ifade eden Hoca, şuana kadar 10 binin üzerinde üretim yaparak görevlilere teslim ettiklerini de söyledi.

Gençlik Merkezinden günlük bin adet siperlik üretimi

Çin Halk Cumhuriyeti, Malatya, Aralık, Wuhan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:31 Kaynak: İHA

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