Son Dakika Haberleri: Gençlik Merkezinden Ramazan etkinliği

Gençlik Merkezinden Ramazan etkinliği

5 saat önce

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi birimince Ramazan Şenlikleri kapsamında düzenlen etkinlik Oylum mahallesinde gerçekleştirdi.

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Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi birimince Ramazan Şenlikleri kapsamında düzenlen etkinlik Oylum mahallesinde gerçekleştirdi.

Oylum mahallesindeki programına Gençlik Merkezi Liderleri, Gönüllü Üyeleri, aileler ve çok sayıda çocuk katıldı.

Gençlik merkezi üyeleri mahalle sakinleri ile iftar yaptıktan sonra Kurulan açık hava sineması eşliğinde izlenilen animasyon filmi çocukların büyük ilgisi ile karşılandı. Film sonrası müzik eşliğinde matrak, trambolin, golf, futbol, basketbol, ip atlama, çuval yarışı gibi etkinlikler ile çocuklar doyasıya eğlendiler. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:57 Kaynak: İHA
Kilis, Oylum, Yaşam
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