Son Dakika Haberleri: Gençlik Merkezleri Bilgi Yarışmaları Yapıldı

Gençlik Merkezleri Bilgi Yarışmaları Yapıldı

2 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Kültür ve Sanat' yarışmaları adı altında "Kim Bilir" sloganıyla düzenlenen 'Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması', Niğde'de de düzenlendi.

Gençlik Merkezleri Bilgi Yarışmaları Yapıldı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Kültür ve Sanat' yarışmaları adı altında "Kim Bilir" sloganıyla düzenlenen 'Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması', Niğde'de de düzenlendi.

Gençler arası bilgi yarışması Niğde finalleri Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezinde yapıldı.

58 grubun katıldığı yarışmada, Lise kategorisinde Niğde Fen Lisesi C grubu öğrencileri İbrahim Kaan Işık, Mehmet Ali Bilgin, Halil Orhun Tüfekçi birinci olurken, Üniversite kategorisinde D-306 grubu öğrencileri Şehmus Atmaca, Muhammed Ali Arslan, Alper Çarkıt birinci oldu.

Gençlik merkezleri arası bilgi yarışması birincileri 19 Mart'ta Ankara'da Niğde'yi temsil edecek. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:19 Kaynak: İHA

Niğde, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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