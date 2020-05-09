Gençlik Merkezleri korunaklı maske üretimini sürdürüyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs (Covid-19) salgını sonrası kısa zamanda harekete geçen gençlik merkezlerinin, sağlık çalışanlarına korunaklı maske üretmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Şu ana kadar gençlik merkezlerimizde 850 bin maske üretilerek dağıtıldı" dedi.



Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası birçok birimi ile mücadele başlatan Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik merkezleri aracılığıyla sağlık çalışanları için korunaklı maske üretmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinde siper maske üretimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Pandemi sürecinin, bir kez daha dayanışmanın anlamının daha güçlü şekilde hatırlanmasını sağladığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimiz, her alanda olduğu gibi Korona virüsle mücadelede de 'Biz de varız' dediler. Gönüllü gençlerimiz ve bakanlık personellerimiz her fırsatta olduğu gibi maske üretiminde de ortak çalışmalarla önemli başarılar elde ediyorlar" ifadelerini kullandı.



Devlet ve millet olarak Covid-19'a karşı ortak bir mücadele sürdürüldüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, "Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Gençlik merkezlerimiz de salgın sürecinin başından itibaren yoğun mesai harcayarak sağlık çalışanlarımız için siper maske üretiyor" şeklinde konuştu.



Bu kapsamda ilk olarak 81 ilde pilot Gençlik Merkezleri belirlendiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Hem 3 boyutlu yazıcılar hem de 10 parmağımda 10 marifet atölyesi ile siper maske üretimine başladık. Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler ve gençlik merkezi personellerinin çalışmaları ile günlük yaklaşık 40 bin siper maske üretimi yapıyoruz" diye konuştu.



Gençlik Merkezlerinde şu ana kadar 850 bin maske üretilerek sağlık çalışanlarına dağıtıldığını belirten Bakan Kasapoğlu, "1 milyon maskeye çok kısa zamanda ulaşacağız. Bu kapsamda bu anlamlı çalışmalarda yer alan personellerimize ve gönüllü gençlerimize teşekkür ediyorum. Bu günleri devlet-millet işbirliği ile kısa zamanda atlatacağız" dedi. - ANKARA