Gençlik merkezleri maske üretiyor - Son Dakika

Ordu'da korona virüs salgınından dolayı sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan koruyucu maske üretimine, gençlik merkezleri de destek oluyor.



Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Altınordu, Fatsa ve Ünye Gençlik Merkezlerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı destekle koruyucu maske üretimine başlandı.



Gençlik Merkezlerinde koruyucu maske üretimi konusunda açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, "Bakanlığımızın sağladığı deste ile Sağlık İl Müdürlüğümüze verilmek üzere 5 bin adet koruyucu maske (Sper) yapımı için malzeme alımı yaptık. Bugün, il genelindeki 3 Gençlik Merkezimizde görev yapan gençlik merkezi çalışanlarımız, koruyucu maskelerin montajına başladı. Montajı biten koruyucu maskeleri her günün sonunda İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edileceğiz. 5 bin adet koruyucu maskeyi, en kısa sürede tamamlayarak, sağlık çalışanlarımızın ihtiyacını gidermiş olacağız" dedi. - ORDU